Pithoragarh News: विज्ञान प्रीमियर लीग में विद्यार्थियों ने दिखाया कौशल

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विज्ञान व प्रौद्योगिकी आधारित गतिविधियां युवाओं में जिज्ञासा और रचनात्मकता विकसित करती हैं। सीनियर वर्ग में मोहित पांडे ने प्रथम, निशा बोहरा ने द्वितीय और वंदिता पांडे ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।जूनियर वर्ग में दीपांशु जोशी प्रथम, तेजस अधिकारी द्वितीय और रोशन भट्ट तृतीय रहे। विजेताओं को स्मृति चिह्न और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। राजकीय नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य चक्रपाणि चतुर्वेदी ने विज्ञान और नवाचार के प्रति रुचि विकसित करने पर बल दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख चंपावत अंचला बोहरा ने किया। उन्होंने कहा कि ऐसे मंच बच्चों में छिपी प्रतिभा को उभारने का सशक्त माध्यम हैं।यहां सतीश गहतोड़ी, पूजा जोशी, बीएन उपाध्याय, ललित मोहन, नीरज पांडे, दिनेश अधिकारी, राकेश शर्मा, कैलाश भट्ट, देवेश बिनवाल, दीपक ने सहयोग किया।