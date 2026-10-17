फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Students showcase their skills in the Science Premier League

Pithoragarh News: विज्ञान प्रीमियर लीग में विद्यार्थियों ने दिखाया कौशल

Sat, 17 Oct 2026 11:43 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sat, 17 Oct 2026 11:43 PM IST
विज्ञापन
Students showcase their skills in the Science Premier League
चंपावत। यूकॉस्ट देहरादून ने राजकीय नर्सिंग कॉलेज में जिला स्तरीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी प्रीमियर लीग का आयोजन किया। इस लीग में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया।
विज्ञापन

विज्ञान व प्रौद्योगिकी आधारित गतिविधियां युवाओं में जिज्ञासा और रचनात्मकता विकसित करती हैं। सीनियर वर्ग में मोहित पांडे ने प्रथम, निशा बोहरा ने द्वितीय और वंदिता पांडे ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।
विज्ञापन

जूनियर वर्ग में दीपांशु जोशी प्रथम, तेजस अधिकारी द्वितीय और रोशन भट्ट तृतीय रहे। विजेताओं को स्मृति चिह्न और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। राजकीय नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य चक्रपाणि चतुर्वेदी ने विज्ञान और नवाचार के प्रति रुचि विकसित करने पर बल दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख चंपावत अंचला बोहरा ने किया। उन्होंने कहा कि ऐसे मंच बच्चों में छिपी प्रतिभा को उभारने का सशक्त माध्यम हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

यहां सतीश गहतोड़ी, पूजा जोशी, बीएन उपाध्याय, ललित मोहन, नीरज पांडे, दिनेश अधिकारी, राकेश शर्मा, कैलाश भट्ट, देवेश बिनवाल, दीपक ने सहयोग किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed