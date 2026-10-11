Pithoragarh News: यूजीसी एक्ट को रोल बैक कराने और एससी-एसटी एक्ट के दुरुपयोग पर चर्चा

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यह बैठक रामलीला मैदान सोरगढ़ में हुई। इसमें यूजीसी एक्ट को वापस लेने और एससी-एसटी एक्ट के दुरुपयोग को रोकने की रणनीति पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने सवर्ण समाज को अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहने का आह्वान किया। फिल्म अभिनेता हेमंत पांडेय ने कहा कि आरक्षण और एससी-एसटी एक्ट से समाज में कटुता बढ़ रही है। उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण और एक्ट में सुधार के लिए सवर्ण समाज को आगे आने को कहा। संगठन 13 अक्तूबर को जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजेगा। बैठक की अध्यक्षता एडवोकेट अजय बोहरा ने की, जबकि संचालन एमसी जोशी ने किया।। यहां दयानंद भट्ट, डीएस भंडारी, डाॅ. नीरज चंद्र जोशी, महिपाल सिंह डोबाल, से.नि. सूबेदार मेजर गोविंद सिंह बिष्ट, चंद्रशेखर जोशी, राजीव पांडेय आदि मौजूद थे।

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पिथौरागढ़। अखिल भारतीय समानता मंच की बैठक में यूजीसी एक्ट 2026 और एससी-एसटी एक्ट के दुरुपयोग पर विचार विमर्श किया गया। संगठन ने आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग भी उठाई।