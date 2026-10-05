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Pithoragarh News: राज्य स्तरीय तैराकी में दिखाई प्रतिभा

Mon, 05 Oct 2026 11:02 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Mon, 05 Oct 2026 11:02 PM IST
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Showcased talent in state-level swimming
लोहाघाट (चंपावत)। लोहाघाट के पुनेठा भाइयों ने तैराकी प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर क्षेत्र और जिले का नाम रोशन किया है। विहान पुनेठा ने बैकस्ट्रोक में स्वर्ण जीता है। जबकि प्रियान ने फ्रीस्टाइल में पांचवां स्थान प्राप्त किया। दोनों होनहारों की उपलब्धि पर नगर और जिले के खेल प्रेमियों ने खुशी जताई।
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मूल रूप से लोहाघाट के ठाड़ाढुंगा निवासी और हाल हल्द्वानी निवासी सीनियर पेट्रोलियम साइंटिस्ट और सलाहकार डॉ. अशोक पुनेठा और श्वेता पुनेठा के पुत्रों ने राज्य स्तर पर आयोजित खेल महाकुंभ में देहरादून में तैराकी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। इसमें 14 वर्षीय विहान पुनेठा ने अंडर 19 आयु बालक वर्ग की 50 मीटर बैकस्ट्रोक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता और बालक वर्ग अंडर 14 आयु वर्ग में नौ साल के प्रियान पुनेठा ने 50 मीटर फ्रीस्टाइल प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन कर प्रदेश में पांचवां स्थान प्राप्त करके तैराकी प्रतियोगिता में अपना लोहा मनवाया।
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