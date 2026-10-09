Pithoragarh News: टायरों का अभाव बसों के नियमित संचालन में रोड़ा

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डिपो को 50 बसों के नियमित संचालन के लिए लगभग 70 नए और 150 रिट्रीट टायरों की आवश्यकता है। इसके विपरीत, मुख्यालय और मंडल कार्यालय से केवल 20 नए और 10 रबड़ चढ़े टायरों की ही आपूर्ति हो पाई है। यह आपूर्ति ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। नवरात्र और दशहरा जैसे पर्वों पर यह समस्या और गंभीर हो गई है। पिथौरागढ़ डिपो पहले से ही नई बसों की कमी से जूझ रहा है। टायरों की पर्याप्त और समय पर आपूर्ति न होने से कई लंबे रूटों पर बस सेवाएं प्रभावित हैं। देहरादून, बरेली, मदकोट, झूलाघाट, दिल्ली, गुड़गांव और लखनऊ के लिए बसें एक चक्कर पूरा करने के बाद ही दोबारा जा पा रही हैं।पिथौरागढ़ से सुबह 4:30 बजे हरिद्वार के लिए चलने वाली बस सेवा पिछले डेढ़ महीने से ठप पड़ी है। इस कारण हरिद्वार जाने वाले यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। डिपो को टायरों की जल्द आपूर्ति की उम्मीद है ताकि सेवाएं सामान्य हो सकें।...........टायरों की डिमांड पूरी हो रही है। उपलब्ध बस बेड़े से सभी रूटों पर संचालन सुचारु किया जा रहा है। -