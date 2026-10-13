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Pithoragarh News: मंच पीएचसी में एएनएम की कमी, 12 हजार लोग प्रभावित

Tue, 13 Oct 2026 11:07 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Tue, 13 Oct 2026 11:07 PM IST
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Shortage of ANMs at Manch PHC; 12,000 people affected
चंपावत। विकासखंड के सीमांत तल्लादेश क्षेत्र में मंच प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी है। इससे करीब 12 हजार लोगों की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।वर्तमान में मंच पीएचसी में केवल एक एएनएम कार्यरत है। स्वास्थ्य कर्मियों की कमी से टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की जांच और मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ गया है। पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत तैनात एक अतिरिक्त एएनएम अब सिमल्टा में सेवाएं दे रही हैं। वहीं, तामली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी प्रसव सुविधा उपलब्ध नहीं है। इससे गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए करीब 20 किलोमीटर दूर मंच पीएचसी पर निर्भर रहना पड़ता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी देवेश चौहान ने बताया कि मंच पीएचसी में एएनएम का एक पद स्वीकृत है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त एएनएम की तैनाती के लिए विभाग प्रयासरत है।
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