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Pithoragarh News: पैच वर्क का एसडीएम ने किया निरीक्षण

Sat, 17 Oct 2026 11:46 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sat, 17 Oct 2026 11:46 PM IST
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SDM inspected the patch work
डीडीहाट (पिथौरागढ़)। नगर में सानदेव-चौबाटी, चौबाटी-भतड़, थल-डीहाट सहित कई सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का काम किया जा रहा है। शनिवार को एसडीएम खुशबू पांडेय ने पैच वर्क का औचक निरीक्षण कर काम की गुणवत्ता की जांच की। शनिवार सुबह कार्यस्थल पर पहुंचीं एसडीएम ने लोनिवि के अधिकारियों से काम की गुणवत्ता की जानकारी ली। एसडीएम ने कहा कि पैच वर्क के काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने लोनिवि को एक से दो दिन में प्रत्येक सड़क को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। लोनिवि के ईई अजय थपलियाल ने बताया कि पैच वर्क का काम पूरी गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है। संबंधित सड़कों पर अवर अभियंता की तैनाती की गई है।
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