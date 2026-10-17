Pithoragarh News: पैच वर्क का एसडीएम ने किया निरीक्षण

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डीडीहाट (पिथौरागढ़)। नगर में सानदेव-चौबाटी, चौबाटी-भतड़, थल-डीहाट सहित कई सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का काम किया जा रहा है। शनिवार को एसडीएम खुशबू पांडेय ने पैच वर्क का औचक निरीक्षण कर काम की गुणवत्ता की जांच की। शनिवार सुबह कार्यस्थल पर पहुंचीं एसडीएम ने लोनिवि के अधिकारियों से काम की गुणवत्ता की जानकारी ली। एसडीएम ने कहा कि पैच वर्क के काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने लोनिवि को एक से दो दिन में प्रत्येक सड़क को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। लोनिवि के ईई अजय थपलियाल ने बताया कि पैच वर्क का काम पूरी गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है। संबंधित सड़कों पर अवर अभियंता की तैनाती की गई है।