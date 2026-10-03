Pithoragarh News: मुवानी में फार्मर रजिस्ट्री के लिए पंजीकरण शुरू

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मुवानी (पिथौरागढ़)। ग्राम पंचायत दिगरा-मुवानी के किसानों को किसान सम्मान निधि, फसली ऋण और कृषि अनुदान सहित अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए क्षेत्र के जनसेवा केंद्र में सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राजस्व निरीक्षक उदय सिंह भंडारी और ग्राम पंचायत उप प्रधान सोभन सिंह कार्की ने किसानों से आधार कार्ड, मोबाइल लिंक नंबर और जमीन के भू-अभिलेख के साथ जनसेवा केंद्र में उपस्थित होकर शीघ्र पंजीकरण कराने की अपील की है।