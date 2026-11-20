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प्रदर्शन में कविता पंत, रेखा खोलिया, आशा, कमला देवी, शर्मीला बोहरा, लता, सरस्वती, मीना बिष्ट, निर्मला, हीरा बोहरा, पुष्पा बोहरा, ईश्वरी देवी और मीनाक्षी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहीं।

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लोहाघाट (चंपावत)। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। वे 24 हजार रुपये मासिक मानदेय और सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपये एकमुश्त देने की मांग कर रही हैं। संगठन की जिलाध्यक्ष मीना बोहरा के नेतृत्व में कार्यकर्ता रैन बसेरे में एकत्रित हुईं। उन्होंने सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। सरकार उनकी समस्याओं की अनदेखी कर रही है।