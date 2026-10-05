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Pithoragarh News: प्रथम नवरात्र से होंगी रामलीला

Mon, 05 Oct 2026 11:11 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Mon, 05 Oct 2026 11:11 PM IST
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Ramlila performances will begin on the first day of Navratri
लोहाघाट (चंपावत)। श्रीराम सेवा सांस्कृतिक रामलीला कमेटी की बैठक में रामलीला मंचन की तैयारियों के लिए चर्चा की गई। बैठक में पहली नवरात्रि से रामलीला मंचन शुरू करने का निर्णय लिया गया। कमेटी अध्यक्ष जीवन सिंह मेहता ने बताया कि इस बार रामलीला में कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, मंदोदरी, शबरी, सुलोचना और तारा समेत कई प्रमुख पात्रों की भूमिका महिलाएं निभाएंगी। उन्होंने बताया कि 11 अक्तूबर को रामलीला के शुभारंभ के अवसर पर बच्चों का ऑडिशन भी आयोजित किया जाएगा। वहीं, भरत मिलाप के दिन खड़ी बाजार स्थित भरत चौक में राम-भरत मिलाप का विशेष आयोजन किया जाएगा। इस दौरान महिलाओं की ओर से डांडी नृत्य भी प्रस्तुत किया जाएगा। यहां मुकेश शाह, जीवन गहतौड़ी, ईश्वरी लाल शाह, कीर्ति बगौली, दीपक सुतेड़ी, रोहन राजपूत, राजन राय, सतीश राजन आदि थे।
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