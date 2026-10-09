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Pithoragarh News: बारिश से भीगी कटी घास, सब्जियों की फसलों को भी नुकसान

Fri, 09 Oct 2026 10:59 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Fri, 09 Oct 2026 10:59 PM IST
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Rain-soaked cut grass and vegetable crops also damaged
लोहाघाट (चंपावत)। शुक्रवार दोपहर नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में हुई झमाझम बारिश ने पशुपालकों और काश्तकारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अचानक हुई इस बारिश से खेतों में काटकर सुखाने के लिए रखी गई घास पूरी तरह भीग गई जिससे पशुओं के चारे का संकट खड़ा हो गया है। प्रभावित पशुपालक पार्वती देवी, हीरा देवी, गीता देवी, जानकी देवी, लक्ष्मी देवी और उर्मिला देवी का कहना है कि उन्होंने दो दिन पहले ही मशीन से घास काटी थी जो बारिश की भेंट चढ़ गई।
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वहीं काश्तकार विनोद सिंह, भूपेश, योगेश, ललित मोहन, विजय मनराल और मनीष भट्ट ने बताया कि अडोली, मायावती, फोर्ती और वनगांव में हुई ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसलों और लहसुन, मेथी, पालक, प्याज जैसी साग-सब्जियों को भी भारी नुकसान हुआ है जिससे किसानों में आर्थिक संकट की चिंता सता रही है।
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