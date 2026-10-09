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Pithoragarh News: बारिश से बाजार की रौनक फीकी, कारोबार प्रभावित

Fri, 09 Oct 2026 11:08 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Fri, 09 Oct 2026 11:08 PM IST
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Rain dampens market sentiment; business affected
चंपावत। जिला मुख्यालय में बारिश का असर बाजार के कारोबार पर भी देखने को मिला। ग्रामीण क्षेत्रों से ग्राहक जिला मुख्यालय स्थित बाजार में कम संख्या में पहुंचे, जिससे बाजार में रौनक कम रही और बिक्री प्रभावित हुई।
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जिला मुख्यालय में करीब एक हजार छोटी-बड़ी दुकानें, फर्नीचर प्रतिष्ठान और किराना स्टोर संचालित हैं। वर्तमान में सामान्य दिनों में यहां प्रतिदिन करीब 20 लाख रुपये का कारोबार होने का अनुमान रहता है लेकिन शुक्रवार को बारिश के चलते बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। बारिश के कारण ठंड बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों से लोग भी कम संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे। इसका सीधा असर कारोबार पर पड़ा।
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फार्मलैंड पिज्जा हाउस के अमित ने बताया कि बारिश के कारण दुकान में ग्राहकों की संख्या कम रही। ऑनलाइन ऑर्डर में भी गिरावट देखने को मिली। वहीं, व्यापार संघ के महासचिव हरीश सक्टा ने बताया कि खराब मौसम के चलते बाजार में कारोबार फीका रहा। उन्होंने अनुमान जताया कि कारोबारियों को करीब 10 लाख रुपये के व्यापार का नुकसान हुआ होगा।
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