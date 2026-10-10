Pithoragarh News: रामलीला मंचन को लेकर तैयारियां पूरी

विज्ञापन



श्रीराम सेवा सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष जीवन सिंह मेहता ने बताया कि रामलीला का शुभारंभ शनिवार शाम से हुआ। उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा करेंगे। उन्होंने कहा कि रामलीला को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए समिति के सदस्य लंबे समय से तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं कर्णकरायत रामलीला कमेटी के अध्यक्ष कैलाश फर्त्याल ने बताया कि रामलीला मंचन से पूर्व विधिवत पूजा-अर्चना की गई। इसके बाद विभिन्न धार्मिक प्रसंगों का मंचन हुआ। आयोजकों के अनुसार रामलीला केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, आदर्शों और सामाजिक मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम भी है। रामलीला की तैयारियों में मुकेश शाह, पारस जुकरिया, ईश्वरी लाल शाह, दीपक सुतेड़ी, कैलाश चंद्र बगौली, आनंद पुजारी सहित समिति के अन्य सदस्य सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं।

विज्ञापन

लोहाघाट(चंपावत)। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन से शुरू होने वाली लोहाघाट रामलीला के मंचन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रीराम सेवा सांस्कृतिक समिति की ओर से आयोजित रामलीला का शुभारंभ पूजा-अर्चना और भगवान श्रीराम के जन्म प्रसंग के मंचन के साथ हुआ।