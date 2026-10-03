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सीमांत तल्लादेश में 4:30 घंटे बिजली गुल

Sat, 03 Oct 2026 11:34 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sat, 03 Oct 2026 11:34 PM IST
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Power outage for 4.5 hours in the Seemant Talladesh region
मंच (चंपावत)। सीमांत तल्लादेश क्षेत्र में शनिवार को करीब 4:30 घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रही। साफ मौसम के बावजूद हुई इस कटौती से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। विभाग ने बिजली गुल होने की कोई पूर्व सूचना नहीं दी थी।
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बिजली सुबह करीब 11 बजे से शाम 3:30 बजे तक गुल रही। क्षेत्र निवासी पंकज महर ने बताया कि वे भारत-पाकिस्तान का फाइनल मैच देखने की योजना बना रहे थे। मैच शुरू होने के कुछ देर बाद ही बिजली चली गई। बिजली के साथ नेटवर्क भी प्रभावित हुआ जिससे युवा मोबाइल पर भी मैच का लाइव प्रसारण नहीं देख पाए। इससे युवाओं में खासा आक्रोश देखा गया।
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एसडीओ चंपावत आयुष चंद ने बताया कि बिजली की लाइन में पेड़ की टहनी आने से आपूर्ति बाधित हुई थी। फॉल्ट तलाशने में कुछ समय लगा जिसके बाद आपूर्ति सुचारु कर दी गई।
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घटना से युवाओं में भी विभाग के प्रति आक्रोश
पहले बारिश के दौरान बिजली गुल होने की समस्या आती थी। अब साफ मौसम में भी घंटों बिजली कटौती से लोगों को परेशानी हो रही है। विभाग की ओर से पूर्व सूचना न मिलने से लोगों में गुस्सा है। इस घटना से युवाओं में भी विभाग के प्रति आक्रोश है।

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एबी केबिल बिछी, खुले तारों से निजात मिली
टनकपुर (चंपावत)। बिजली विभाग ने नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में खुले तारों को बदलकर एबी (एरियल बंच्ड) केबिल बिछाने का कार्य पूरा कर लिया है। इससे बरसात में होने वाले फाल्टों से राहत मिलेगी और लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। इस कार्य के पूरा होने से स्थानीय नागरिकों ने राहत की सांस ली है। बिजली विभाग के जेई नरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि अब विभाग आमबाग, बिचई, बोहरागोठ, उचौलीगोठ, नायकगोठ और नगर क्षेत्र में अधिक क्षमता के नए ट्रांसफार्मर लगाने की तैयारी कर रहा है। इससे बढ़ते कनेक्शनों के लोड को संभालना आसान होगा और लो वोल्टेज जैसी समस्याओं से भी निजात मिल सकेगी।
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