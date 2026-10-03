सीमांत तल्लादेश में 4:30 घंटे बिजली गुल

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बिजली सुबह करीब 11 बजे से शाम 3:30 बजे तक गुल रही। क्षेत्र निवासी पंकज महर ने बताया कि वे भारत-पाकिस्तान का फाइनल मैच देखने की योजना बना रहे थे। मैच शुरू होने के कुछ देर बाद ही बिजली चली गई। बिजली के साथ नेटवर्क भी प्रभावित हुआ जिससे युवा मोबाइल पर भी मैच का लाइव प्रसारण नहीं देख पाए। इससे युवाओं में खासा आक्रोश देखा गया।एसडीओ चंपावत आयुष चंद ने बताया कि बिजली की लाइन में पेड़ की टहनी आने से आपूर्ति बाधित हुई थी। फॉल्ट तलाशने में कुछ समय लगा जिसके बाद आपूर्ति सुचारु कर दी गई।पहले बारिश के दौरान बिजली गुल होने की समस्या आती थी। अब साफ मौसम में भी घंटों बिजली कटौती से लोगों को परेशानी हो रही है। विभाग की ओर से पूर्व सूचना न मिलने से लोगों में गुस्सा है। इस घटना से युवाओं में भी विभाग के प्रति आक्रोश है।........................................................एबी केबिल बिछी, खुले तारों से निजात मिलीटनकपुर (चंपावत)। बिजली विभाग ने नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में खुले तारों को बदलकर एबी (एरियल बंच्ड) केबिल बिछाने का कार्य पूरा कर लिया है। इससे बरसात में होने वाले फाल्टों से राहत मिलेगी और लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। इस कार्य के पूरा होने से स्थानीय नागरिकों ने राहत की सांस ली है। बिजली विभाग के जेई नरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि अब विभाग आमबाग, बिचई, बोहरागोठ, उचौलीगोठ, नायकगोठ और नगर क्षेत्र में अधिक क्षमता के नए ट्रांसफार्मर लगाने की तैयारी कर रहा है। इससे बढ़ते कनेक्शनों के लोड को संभालना आसान होगा और लो वोल्टेज जैसी समस्याओं से भी निजात मिल सकेगी।