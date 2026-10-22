फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Pithoragarh and Ogla won the volleyball final

Pithoragarh News: पिथौरागढ़ और ओगला ने जीता वॉलीबाल का फाइनल

Thu, 22 Oct 2026 11:08 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Thu, 22 Oct 2026 11:08 PM IST
विज्ञापन
Pithoragarh and Ogla won the volleyball final
पिथौरागढ़। जीआईसी गर्खा के खेल मैदान में आयोजित 24वें स्व. मनमोहन सिंह कन्याल स्मृति वॉलीबाल टूर्नामेंट के पुरुष और महिला वर्ग के फाइनल मुकाबले खेले गए। वॉलीबाल एसोसिएशन पिथौरागढ़ और मां भगवती क्लब ओगला चैंपियन बने।
विज्ञापन

गर्खा जीआईसी मैदान में बृहस्पतिवार को बालिका वर्ग में पहला फाइनल मुकाबला नारायणनगर महाविद्यालय और जिला वॉलीबाल एसोसिएशन के बीच खेला गया। जिला वॉलीबाल एसोसिएशन पिथौरागढ़ ने 25-23, 25-22 से जीत हासिल कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। वहीं पुरुष वर्ग का फाइनल मुकाबला 12 कुमाऊं रेजिमेंट और जय मां भगवती क्लब ओगला के मध्य खेला गया। जय मां भगवती क्लब ओगला ने बेहतरीन प्रदर्शन कर 25-23, 25-24, 25-21 से 12 कुमाऊं रेजिमेंट पिथौरागढ़ को पराजित कर चैंपियनशिप जीती।
विज्ञापन

मुख्य अतिथि डीडीहाट ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र सिंह धामी और ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष महिमन सिंह ने विजेता और उपविजेता टीम को पुरस्कृत किया। बिक्रम बिष्ट, इंद्रजीत सिंह ने निर्णायक की भूमिका निभाई। यहां कनालीछीना के ब्लॉक प्रमुख महिमन कन्याल, बलवंत रावल, डब्बू साह, हरीमोहन कन्याल, निरंजन बिष्ट आदि मौजूद थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed