Pithoragarh News: जनता मिलन में 133 आवेदन लेकर पहुंचे लोग, डीएम ने समय पर निस्तारण के दिए निर्देश

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सोमवार को आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में अधिकांश लोग सोलर लाइट, फसलों की सुरक्षा के लिए घेरबाड़, प्रधानमंत्री आवास, सुरक्षा दीवार, आर्थिक सहायता, राशन कार्ड, पशुपालन, मत्स्य पालन, सड़क और पेयजल से संबंधित समस्याएं लेकर पहुंचे। डीएम ने लोगों की समस्याओं को एक-एक कर गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। ग्राम ढकना निवासी होशियार सिंह को समाज कल्याण विभाग की ओर से मौके पर ही छड़ी उपलब्ध कराई गई।डीएम ने उनकी समस्या सुनने के बाद एसडीएम लोहाघाट को मुख्यमंत्री राहत कोष से नियमानुसार आवश्यक सहायता दिलाने और सीएमओ को उपचार के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं ग्राम पंचायत सल्ली की संगीता रावत ने प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति, ढकना के जोगाराम ने तारबाड़, डूंगरासेठी की सुनीता मेहता ने सोलर लाइट और बिसौन बाजरीकोट के नरेंद्र सिंह बोहरा ने सोलर लाइट और तारबाड़ की मांग रखी।तल्ला बापरु के पुष्कर सिंह बिष्ट ने जन्मतिथि में सुधार से संबंधित प्रकरण रखा। इस पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को सभी प्रकरणों का परीक्षण कर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान सीडीओ अजय सिंह, एपीडी विम्मी जोशी, एसडीएम बीसी पंत, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी दीपकीर्ति तिवारी, सीएमओ डॉ. देवेश चौहान समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।