Pithoragarh News: पटवारी पर रिपोर्ट बनाने के लिए सुविधा शुल्क मांगने का आरोप, प्रदर्शन

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ग्राम प्रधान कंचन गोस्वामी के नेतृत्व में ग्रामीण तहसील कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि आपदा से उनकी फसलों, मकानों और गोशालाओं को भारी नुकसान हुआ है। राजस्व उपनिरीक्षक बार-बार जाने पर भी रिपोर्ट तैयार नहीं कर रहे हैं। सभी आवश्यक दस्तावेज देने के बाद भी उनसे सुविधा शुल्क मांगा जा रहा है।ग्रामीणों ने तहसीलदार दमन शेखर राणा को ज्ञापन दिया। उन्होंने जल्द जांच कर रिपोर्ट तैयार करने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि रिपोर्ट न बनने पर वे धरना शुरू कर देंगे।प्रदर्शन करने वालों में उप प्रधान बिशन सिंह, एड. भरत गोस्वामी, गगन धामी, जगदीश राम, यश राणा, हीरा सिंह, हीरा देवी, हेमा, जमुना, लक्ष्मी, संतोषी, इंद्रा और कमला देवी आदि शामिल रहे।नियमों के तहत रिपोर्ट बनाई जा रही है। सुविधा शुल्क मांगने के आरोप निराधार हैं। हर तरह की जांच के लिए तैयार हूं।संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन पर लगे आरोपों की जांच भी होगी। इसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा।