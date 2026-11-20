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बूढ़ी दीपावली पर पशुपालकों ने अपने बैलों के लिए खास तौर पर खिचड़ी, पूरी और अन्य पकवान तैयार किए। श्रद्धापूर्वक उन्हें भोजन कराया गया। इसके बाद बैलों के गले में घंटियां पहनाई गईं और उनके सींगों पर तेल लगाया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने बैलों को सजाकर फुजियाड़ की पारंपरिक रस्म निभाई।

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लोहाघाट (चंपावत)। नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में बूढ़ी दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। घरों और मंदिरों को दीपों और मोमबत्तियों से सजाकर रोशन किया गया। लोगों ने आतिशबाजी कर खुशियां मनाईं और घरों में पारंपरिक पकवान बनाए। इस दौरान बैलों की पूजा कर उन्हें विशेष पकवान खिलाए गए।