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Pithoragarh News: रेगडू दशहरा महोत्सव में कुमाऊंनी गीतों की धूम

Sun, 18 Oct 2026 11:19 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sun, 18 Oct 2026 11:19 PM IST
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Kumaoni songs take center stage at the Regdu Dussehra Festival
लोहाघाट (चंपावत)। बाराकोट ब्लॉक के रेगडू में चार दिवसीय दशहरा महोत्सव शुरू हो गया है। महोत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या में जय गोलज्यू कला मंच चंपावत के कलाकारों ने प्रस्तुतियां दीं।
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महोत्सव समिति के अध्यक्ष दरवान सिंह मेहता की अध्यक्षता में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि मोहन सिंह ढेक ने इसका उद्घाटन किया। ढेक ने कहा कि ऐसे आयोजन लोक संस्कृति और परंपराओं को जीवंत बनाए रखने में महत्वपूर्ण हैं। दलनायक सुरेश राजन के नेतृत्व में जय गोलज्यू कला मंच के कलाकारों ने गणेश वंदना से शुरुआत की। उन्होंने दिन धारी आगे है गिछ दोपहरी मधुली... और आब मेरी इजू मैके याद आई गै... जैसे लोकप्रिय कुमाऊंनी गीत प्रस्तुत किए। भजन मंडलियों ने माता रानी के भजनों की भावपूर्ण प्रस्तुतियां दीं। विशिष्ट अतिथि राजशेखर जोशी भी कार्यक्रम में मौजूद थे। संचालन सुरेश सिंह मेहता ने किया। यहां चंद्रशेखर जोशी, राकेश अधिकारी, महेंद्र सिंह मेहता, वीरेंद्र सिंह मेहता, कृष्ण मोहन, कन्हैया लाल, गणेश मेहता, निर्मल सिंह मेहता, सचिन मेहता, आयुष जोशी, प्रकाश सिंह मेहता आदि थे।
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