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पिथौरागढ़: नंदा देवी बेस कैंप पहुंचे कुमाऊं स्काउट्स के जवान, 18,300 फीट की ऊंचाई पर फहराया साहस का परचम

Sun, 04 Oct 2026 04:21 PM IST
गायत्री जोशी शालू दताल
शालू दताल Published by: गायत्री जोशी Updated Sun, 04 Oct 2026 04:21 PM IST
सार

भारतीय सेना की कुमाऊं स्काउट्स की 20 सदस्यीय टीम ने 18,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित नंदा देवी बेस कैंप का 15 दिवसीय अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। टीम ने 55 किमी की एक तरफ की दूरी तय कर साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया।

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Kumaon Scouts personnel reach Nanda Devi Base Camp; hoist the banner of courage at an altitude of 18,300 feet
नंदा देवी बेस कैंप अभियान के दौरान तिरंगे के साथ कुमाऊं स्काउट्स की टीम। - फोटो : कुमाऊं स्काउट्स

विस्तार
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पिथौरागढ़ में भारतीय सेना की कुमाऊं स्काउट्स की 20 सदस्यीय टीम ने 17 सितंबर से 1अक्तूबर 2026 तक नंदा देवी बेस कैंप का चुनौतीपूर्ण अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। टीम ने कठिन हिमालयी भूभाग और विपरीत मौसम परिस्थितियों के बीच करीब 55 किलोमीटर की एक तरफ की दूरी तय कर 5,550 मीटर यानी 18,300 फीट की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच बनाई।

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अभियान के दौरान जवानों ने दुर्गम हिमालयी गांवों और दूरस्थ समुदायों से संवाद किया। स्थानीय लोगों के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां आयोजित करने के साथ ही वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया। टीम ने हिमालय के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया।

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यह अभियान साहस, सेवा और पर्यावरण संरक्षण के समन्वय का उदाहरण बना। कुमाऊं स्काउट्स ने अभियान के माध्यम से भारतीय सेना की साहसिक भावना, जनसेवा और हिमालय व उसके लोगों के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश दिया।

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