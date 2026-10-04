पिथौरागढ़: नंदा देवी बेस कैंप पहुंचे कुमाऊं स्काउट्स के जवान, 18,300 फीट की ऊंचाई पर फहराया साहस का परचम

पिथौरागढ़ में भारतीय सेना की कुमाऊं स्काउट्स की 20 सदस्यीय टीम ने 17 सितंबर से 1अक्तूबर 2026 तक नंदा देवी बेस कैंप का चुनौतीपूर्ण अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। टीम ने कठिन हिमालयी भूभाग और विपरीत मौसम परिस्थितियों के बीच करीब 55 किलोमीटर की एक तरफ की दूरी तय कर 5,550 मीटर यानी 18,300 फीट की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच बनाई।

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अभियान के दौरान जवानों ने दुर्गम हिमालयी गांवों और दूरस्थ समुदायों से संवाद किया। स्थानीय लोगों के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां आयोजित करने के साथ ही वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया। टीम ने हिमालय के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया। विज्ञापन यह अभियान साहस, सेवा और पर्यावरण संरक्षण के समन्वय का उदाहरण बना। कुमाऊं स्काउट्स ने अभियान के माध्यम से भारतीय सेना की साहसिक भावना, जनसेवा और हिमालय व उसके लोगों के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश दिया।

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