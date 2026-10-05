Pithoragarh News: बॉक्सिंग में केएनयू जीआईसी की छात्राओं ने जीते 12 स्वर्ण और एक रजत

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पिथौरागढ़। राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में केएनयू जीआईसी पिथौरागढ़ के विद्यार्थियों ने शानदार उपलब्धि हासिल की। बॉक्सिंग प्रतियोगिता में विद्यालय की छात्राओं ने 12 स्वर्ण और एक रजत पदक प्राप्त किया। इनमें माया राय, जैनी, याशिका नेगी, अनुष्का, खुशी थापा, रिया टोलिया ने अंडर 17 आयु वर्ग में स्वर्ण पदक और दिया कठायत ने रजत पदक जीता। वहीं अंडर 19 आयु वर्ग में जया बिष्ट, कृष्णा बघरी, सलोनी, गोदावरी, भूमी थापा, अंशिका राणा ने स्वर्ण पदक हासिल किया। सोमवार को प्रधानाचार्य भरत सिंह ग्याला और शिक्षक नीरज कुमार ओझा, दीप जोशी, दिनेश भट्ट, संजय गुप्ता, आशीष पांडेय ने बच्चों को सम्मानित कर शुभकामनाएं दीं।