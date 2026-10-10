Pithoragarh News: दो विभागों के फेर में फंसी 13 सड़कों का बदहाली से बाहर निकलना हुआ मुश्किल

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नियमों के मुताबिक, पीएमजीएसवाई सड़कों का निर्माण करने के बाद पांच साल तक इनका अनुरक्षण कर उन्हें लोनिवि को हस्तांतरित करता है। इसके बाद लोनिवि संबंधित सड़कों का सुधारीकरण और इनमें डामरीकरण, नाली निर्माण आदि कार्य करता है। पीएमजीएसवाई ने छह से आठ साल पूर्व 13 सड़कों का निर्माण किया जो वर्तमान में बदहाल पड़ीं हैं। इन सड़कों का सुधारीकरण और इन पर डामरीकरण तभी संभव है जब ये लोनिवि को हस्तांतरित होंगीं। पीएमजीएसवाई करीब एक साल से सड़कों को हस्तांतरित करने के लिए लोनिवि को पत्र भेज रहा है। यह पत्र सरकारी फाइलों में सिमटकर रह गए हैं।दोनों विभागों के फेर में फंसी इन सड़कों के सुधारीकरण और डामरीकरण के बाद इनमें सुगम और सुरक्षित सफर की उम्मीद भी दम तोड़ रही हैं। ये सड़कें जिले के 120 से अधिक गांवों को जोड़ती हैं। दोनों विभागों की लेटलतीफी के चलते 15 हजार से अधिक की आबादी इन बदहाल सड़कों पर जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने के लिए मजबूर है।110 किलोमीटर लंबी हैं सड़केंये सड़कें 110 किलोमीटर लंबी हैं। इन सड़कों को ग्रामीणों की आवाजाही सुगम और सुरक्षित बनाने के दावे कर बनाया गया। उम्मीद थी कि जल्द इन सड़कों पर डामरीकरण होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। दोनों विभागों के फेर में फंसी ये सड़कें गड्ढों से पटी हैं। हैरानी है कि सुधारीकरण के नाम पर दोनों विभाग एक-दूसरे पर जिम्मेदारी थोपकर लोगों की सुरक्षा को अनदेखा कर रहे हैं।ये सड़कें होनी हैं लोनिवि को हस्तांतरितसड़क लंबाई किलोमीटर मेंपव्वाधार-कुंतोला 5.950राम मंदिर-ग्वाल 9.625खिरमांडे-नैनी 10.000ऐंचोली-स्यूनी 8.400छेड़ा-आगर 4.000छेड़ा-भुरमुनी 4.350चंडाक-चमाली 22.500गंगोलीहाट-रनकोट 2.350जमराड़ी-निशनी 5.000बांस पठान-चौड़ा गोल्थी 3.800जाखपुरान-डुंगरी रावल 16.250धराड़ी-गानूरा 10.000कोठेरा-सिमलकोट 7.800इन सड़कों का अनुरक्षण कार्य खत्म होने के बाद ये लोनिवि को हस्तांतरित होनी हैं। इसके लिए लोनिवि को लगातार पत्राचार किया जा रहा है। फिर से लोनिवि को पत्र भेजा जाएगा। -विवेक प्रताप सिंह, ईई, पीएमजीएसवाई, पिथौरागढ़पीएमजीएसवाई से सड़कों के हस्तांतरण के लिए शासन से फिलहाल कोई दिशा-निर्देश नहीं मिले हैं। यदि हस्तांतरण का आदेश मिलेगा तो सड़कों को लोनिवि अपने अधीन लेगा। -सुनील कुमार, प्रभारी ईई, लोनिवि, पिथौरागढ़