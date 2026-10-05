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Pithoragarh News: हाईटेक आईएसबीटी दिसंबर तक शुरू होने की उम्मीद

Mon, 05 Oct 2026 11:03 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Mon, 05 Oct 2026 11:03 PM IST
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Hi-tech ISBT expected to become operational by December
टनकपुर (चंपावत)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट हाईटेक आईएसबीटी में दिसंबर तक बसों का संचालन शुरू करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। बनबसा कैबिनेट बैठक के बाद रविवार शाम परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने निर्माणाधीन आईएसबीटी का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिसंबर तक बस अड्डा शुरू करने के निर्देश दिए।
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लगभग 237.74 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस हाईटेक आईएसबीटी में एक साथ 187 बसों की क्षमता और 14 बसों के संचालन का प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है।
परियोजना के तहत बेसमेंट में 156 कारों की पार्किंग, ग्राउंड फ्लोर पर वेटिंग हॉल, टिकट काउंटर व रेस्टोरेंट, प्रथम व द्वितीय मंजिल पर मॉल और किड्स जोन व तीसरी मंजिल पर मल्टीप्लेक्स और चौथी मंजिल पर होटल की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।
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कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर गिरीश चंद्र पंत ने मंत्री को प्रगति रिपोर्ट सौंपी। परिवहन मंत्री के इस दौरे से परियोजना में तेजी आने की उम्मीद है।
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यहां परिवहन निगम के महाप्रबंधक संचालन क्रांति सिंह, आरएम संचालन आलोक कुमार बनवाल, सहायक अभियंता प्रदीप कुमार दीक्षित, एआरएम वित्त महेंद्र कुमार सहायक, एआरएम संचालन सुरेश पांडेय, वीकेजी प्रोजेक्ट वीपी एमएस राना आदि थे।
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