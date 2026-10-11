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Pithoragarh News: फागपुर स्कूल की छात्रा हर्षिका का नेशनल के लिए चयन

Sun, 11 Oct 2026 11:06 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sun, 11 Oct 2026 11:06 PM IST
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Harshika, a student of Phagpur School, selected for the national level
बनबसा (चंपावत)। देहरादून में हुई राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में फागपुर की दो छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इनमें से एक छात्रा हर्षिका का नेशनल प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में सात से 10 अक्तूबर तक त्रयोदश प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें फागपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय की छात्रा हर्षिका ने 80 मीटर बाधा दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया। इसी प्रदर्शन के आधार पर उसका चयन नेशनल प्रतियोगिता के लिए हुआ है। प्राथमिक विद्यालय की छात्रा बबीता ने 100 मीटर दौड़ में पहला और 200 मीटर दौड़ में तीसरा स्थान हासिल किया। छात्राओं की इस उपलब्धि से फागपुर गांव और स्कूल में खुशी का माहौल है। प्रधानाध्यापक देवेंद्र सिंह खड़ायत और हेमंती खनका सहित अन्य शिक्षकों ने दोनों छात्राओं को बधाई दी।
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