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Pithoragarh News: मां कालिका मंदिर का भूमि पूजन, निर्माण शुरू

Sat, 17 Oct 2026 12:09 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sat, 17 Oct 2026 12:09 AM IST
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Groundbreaking ceremony for Maa Kalika Temple; construction begins
लोहाघाट (चंपावत)। बाराकोट ब्लॉक के चामी चौमेल में मां कालिका मंदिर का भूमि पूजन कर निर्माण कार्य शुरू किया गया है। यह मंदिर ग्रामीणों की आस्था व जनसहयोग से बन रहा है। मंदिर निर्माण से क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी धार्मिक आस्था को नया आधार मिला है। पूजा-अर्चना के दौरान माहौल भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने मां कालिका से क्षेत्र की सुख-समृद्धि, खुशहाली और शांति की कामना की। पुरोहित सुरेश चंद्र पाठक ने विधि-विधान से पूजा संपन्न कराई। जनसहयोग से बना यह मंदिर सामूहिक आस्था व धार्मिक परंपराओं के प्रति समर्पण का प्रतीक है। शुभारंभ से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। यह मंदिर आने वाली पीढ़ियों को संस्कृति और विरासत से जोड़ेगा। यहां पर पूर्व प्रधान भगवान सिंह महर, सुरेश सिंह, जगदीश सिंह महर और प्रकाश सिंह महर आदि थे।
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