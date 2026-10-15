Pithoragarh News: तीन लाख से अधिक का सामान नेपाल में जब्त

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गुप्त सूचना पर काली नदी पार कर विनायक जंगल में रखे गए अवैध सामान पर छापा मारा गया। प्रहरी चौकी हल्दू विनायक और इलाका प्रहरी कार्यालय तस्वदेही की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। डीएसपी दीपक कुमार राय ने बताया, बरामद सामग्री में चार क्विंटल चीनी शामिल है। तीन सरसों का तेल, 12 पेटी पेठा, जीरा और मंदिर की घंटियां भी मिलें। कुल 24 प्रकार की सामग्री जब्त की गई है। बरामद सामान का मूल्य तीन लाख 17 हजार 719 रुपये आंका गया है। इसे जूलाघाट स्थित महाकाली भंसार कार्यालय को सौंपा जाएगा।

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झूलाघाट (पिथौरागढ़)। भारतीय सीमा से लगे नेपाल के बैतड़ी जिले में लाखों रुपये का अवैध सामान जब्त किया गया है। यह सामान भारत से चोरी-छिपे नेपाल पहुंचाया जा रहा था।