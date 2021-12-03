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कनालीछीना सब स्टेशन में सोमवार देर रात करीब 12 बजे शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। देखते ही देखते फीडर सहित अन्य उपकरण जलकर नष्ट हो गए और कनालीछीना मुख्य बाजार, पीपली, ड्योड़ा, छड़नदेव, सिरोली, अस्कोड़ा, सतगढ़, ख्वांतड़ी, बजेत, डुंगरी सहित 90 से अधिक गांवों में बिजली गुल हो गई। कड़ाके की ठंड में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।बिजली आपूर्ति ठप रहने से इसका असर कारोबार पर भी पड़ा। साइबर कैफै, बेकरी, चक्की सहित अन्य बिजली संचालित कारोबार ठप रहे। साइबर कैफे संचालक दीपक, मनोज दिगारी आदि ने बताया कि सुबह के समय दूर-दराज के लोग जरूरी काम से पहुंचे। बिजली न होने से कंप्यूटर सहित अन्य उपकरण शोपीस बने रहे और लोगों को निराश लौटना पड़ा। इससे कारोबारियों को भी नुकसान हुआ।इधर, चार्ज न होने से कई लोगों के मोबाइल फोन भी शोपीस बने रहे। सूचना पर यूपीसीएल की तकनीकी टीम सब स्टेशन पहुंची और एक फीडर को ठीक कर सुबह करीब 11 बजे बिजली आपूर्ति सुचारू की गई। इससे लोगों, कारोबारियों के साथ ही यूपीसीएल को राहत मिली। हालांकि, अन्य फीडर और उपकरण ठीक करने में यूपीसीएल को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। देर शाम सभी फीडर और उपकरण ठीक किए जा सके।विभाग को हुआ लाखों का नुकसानसब स्टेशन में आग लगने से यूपीसीएल को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा है। सब स्टेशन में लगे सभी फीडर, उपकरण और बिजली की लाइन जलकर नष्ट हो गई हैं। यूपीसीएल को नए उपकरण, केबल आदि की व्यवस्था करनी पड़ी। यूपीसीएल के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल सब स्टेशन को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। इसके बाद नुकसान का आकलन किया जाएगा। अधिकारियों कहा कि विभाग को लाखों का नुकसान होने का अनुमान है।सब स्टेशन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। उपकरण जलने से बिजली आपूर्ति बाधित रही। लोगों की परेशानी को देखते हुए सुबह के समय बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। इसके बाद अन्य खराबी को दूर किया गया। विभागीय नुकसान का आकलन कराया जा रहा है। - वरुण सोनी, जेई, यूपीसीएल, कनालीछीना