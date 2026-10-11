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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Few farmers arrived at the Kisan Haat on the first day of Navratri

Pithoragarh News: नवरात्र के प्रथम दिन किसान हाट पहुंचे कम काश्तकार

Sun, 11 Oct 2026 09:59 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sun, 11 Oct 2026 09:59 PM IST
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Few farmers arrived at the Kisan Haat on the first day of Navratri
चंपावत। नगर के रोडवेज स्टेशन में रविवार को आयोजित किसान हाट में नवरात्र के चलते रौनक कम रही। काश्तकारों की संख्या कम होने से स्थानीय उत्पादों की बिक्री भी प्रभावित हुई। खरीदार मदन जोशी ने बताया कि नवरात्र के कारण किसान हाट में कम काश्तकार पहुंचे। काश्तकार प्रकाश चंद्र जोशी ने बताया कि हाट में कद्दू, ककड़ी, अदरक और आलू की बिक्री की गई। इसके अलावा हेथा संस्था की ओर से बद्री गाय का मट्ठा भी बेचा गया। हालांकि, नवरात्र के चलते ग्राहकों की कम आवाजाही से उत्पादों की बिक्री अपेक्षाकृत कम रही।
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