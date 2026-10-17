Pithoragarh News: धान की तोल नहीं होने से बनबसा के किसान परेशान

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बनबसा में धान क्रय केंद्र में अभी तक धान तौल नहीं शुरू होने से काश्तकार परेशान हैं। बनबसा केंद्र व्यवस्थापक सुरेश मेहता ने बताया कि पहली अक्तूबर से खोले गए बनबसा धान खरीद केंद्र में अब तक 238 किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। उन्होंने बताया कि इस बार बनबसा में धान खरीद का जिम्मा सरकार ने उत्तराखंड राज्य कोऑपरेटिव फेडरेशन यानी यूसीसी को सौंपा है। एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि धानमिल और फैक्टरियों का पंजीकरण नहीं हो पाने से धान तौल में देरी हुई है। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी ने इस संबंध में आरएफसी से वार्ता कर जल्द तौल शुरू कराने को कहा है। बताया गया कि जल्द ही बनबसा धान क्रयकेंद्र में तौल शुरू हो जाएगी।

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बनबसा (चंपावत)। बनबसा में धान खरीद की तौल नहीं होने से किसानों में आक्रोश है। उन्होंने शासन-प्रशासन से शीघ्र धान की तौल शुरू कराने की मांग की है। बनबसा में फागपुर गेट के समीप पहली अक्तूबर से धान खरीद केंद्र स्थापित किया गया है। वहां धान तौल को लेकर पंजीकरण किया जा रहा है।