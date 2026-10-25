उत्तराखंड में कांपी धरती: पिथौरागढ़ में महसूस हुए 3.7 तीव्रता के भूकंप के झटके, कहीं कोई नुकसान नहीं
उत्तराखंड में आज फिर धरती डोली। पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, दोपहर 12:51 बजे 3.7 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप का केंद्र पिथौरागढ़ में ही जमीन से 11 किसी अंदर रहा।
Earthquake of magnitude 3.7 struck Pithoragarh, Uttarakhand at 12.51 pm: National Center for Seismology (@NCS_Earthquake ) https://t.co/SgKNqHDCGy— Press Trust of India (@PTI_News) October 25, 2026विज्ञापन