Pithoragarh News: डीएम ने अनुपस्थित कार्मिकों से मांगा स्पष्टीकरण

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पिथौरागढ़। जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने शुक्रवार को विकास भवन का औचक निरीक्षण कर विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली एवं कार्यालयी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कार्मिकों की उपस्थिति, साफ-सफाई, अभिलेखों के रखरखाव का निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ विभागों में बिना स्वीकृति के अनुपस्थित कार्मिकों के विरुद्ध स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि सभी कार्मिक निर्धारित समय पर उपस्थित रहकर दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करें। उन्होंने कार्यालयों में अनावश्यक सामग्री का नियमानुसार निस्तारण, साफ-सफाई, नाम पट्टिका, पहचान पत्र अनिवार्य करने और सीसीटीवी कैमरे क्रियाशील रखने के निर्देश भी दिए। इस दौरान परियोजना निदेशक डीआरडीए आशीष पुनेठा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।