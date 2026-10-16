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Pithoragarh News: गड्ढामुक्त सड़कों के लिए डीएम ने दिया दो दिन का अल्टीमेटम

Fri, 16 Oct 2026 11:54 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Fri, 16 Oct 2026 11:54 PM IST
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DM issues two-day ultimatum for pothole-free roads
पिथौरागढ़। जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने जनपद में सड़कों के सुधारीकरण और गड्ढामुक्त किए जाने के संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 18 अक्तूबर शाम तक सभी संबंधित विभाग अपनी सड़कों को गड्ढामुक्त करना सुनिश्चित करें और इस संबंध में प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क सुधारीकरण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीएम ने कहा कि केवल कार्यों को समाप्त करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उन्हें समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के साथ ही गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का पालन करना भी अनिवार्य है। बैठक में अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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