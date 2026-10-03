Pithoragarh News: मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग, कांग्रेस ने दिया धरना

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डीडीहाट(पिथौरागढ़)। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर के गांधी चौक में धरना दिया। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त सरकार के साथ मिलकर मतदाताओं को उनके मतदान के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है। पूरे देश में चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर वोटों की चोरी कर रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में भी गड़बड़ी सामने आई है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि वास्तविक मतदाताओं के नाम काटे गए तो पार्टी सड़कों पर उतरकर विरोध करेगी। यहां यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आनंद रावत और नगर पालिका अध्यक्ष गिरीश चुफाल मौजूद थे।