Pithoragarh News: तेंदुए को आदमखोर घोषित करने की मांग

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ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम अंकित राज के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि बच्चे को मारने वाला तेंदुआ सात दिन बाद भी वन विभाग की पकड़ से बाहर है। यह हिंसक तेंदुआ लगातार मवेशियों को मार रहा है। साथ ही घास काटने जा रही महिलाओं और स्कूल जाते बच्चों पर भी हमला कर रहा है।ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तेंदुए को आदमखोर घोषित कर नहीं मारा गया तो वह अन्य लोगों की जान ले सकता है।इस दाैरान प्रदर्शन करने वालों में धन सिंह मेहता, कैलाश सिंह, हरीश सिंह, पवन कुमार, पुष्पा मेहता, मंजू देवी, चंपा देवी, दीपा देवी, भागुली देवी आदि माैजूद थे।