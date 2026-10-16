Pithoragarh News: गोगना के डांकुरा की भू-वैज्ञानिक जांच कराने की मांग

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पिथौरागढ़। ग्राम पंचायत गोगना के उप प्रधान गोविंद राम ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर गोगना के डांकुरा की भूमि का भू-वैज्ञानिकों से जांच और ट्रीटमैंट करने की मांग की है। उप प्रधान गोविंद राम ने कहा कि गोगना के डांकुडा जारापानी तोक में भूमि में बड़ी दरारे पड़ गई हैं। इससे ग्रामीणों में भय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि पूरी पहाड़ी खिसक गई तो तोक के 16 परिवारों को खतरा होगा। उन्होंने डांकुरा जारापानी तोक का भू-वैज्ञानिकों से जांच की कार्यवाही कराकर ट्रीटमैंट करवाने की मांग की है।