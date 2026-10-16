Pithoragarh News: पिथौरागढ़ में प्रसव के दौरान मां और नवजात की मौत

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जिला मुख्यालय के पास के एक गांव की रेखा देवी (26) को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन बृहस्पतिवार रात जिला महिला अस्पताल लेकर पहुंचे। रात करीब साढ़े 11 बजे महिला का सामान्य प्रसव हुआ और मृत नवजात ने जन्म लिया। इसके कुछ देर बाद महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद अस्पताल के स्टाफ ने उसे ऑपरेशन थिएटर में पहुंचाया। बाद में महिला को सामान्य वार्ड में लाया गया, जहां कुछ देर बाद उसकी भी मौत हो गई।परिजनों के अनुसार वे सुरक्षित प्रसव की उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंचे थे। जिस बच्चे के आने का महीनों से इंतजार था, उसे देखने से पहले ही मां और नवजात की मौत की खबर ने परिवार को झकझोर दिया। घर में नए मेहमान के आने की उम्मीद से खुश परिवार में मातम पसर गया।जिला महिला अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला और नवजात की मौत ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के संबंध में अस्पताल प्रबंधन की ओर से स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों ने भी इस संबंध में जानकारी होने से इनकार किया। वहीं, सीएमएस डॉ. भागीरथी गर्ब्याल का पक्ष प्रयासों के बावजूद स्पष्ट नहीं हो सका।जच्चा-बच्चा की मौत की जानकारी मिली है। मामले की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही महिला की मौत के कारण स्पष्ट हो सकेंगे। - डॉ. जीवन सिंह चुफाल, सीएमओप्रसव के बाद अधिक रक्तस्राव की बात आई सामनेप्रारंभिक जानकारी के अनुसार, प्रसव के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई थी और अधिक रक्तस्राव हुआ था। हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी। चिकित्सकीय रूप से प्रसव के दौरान या बाद में अधिक रक्तस्राव, गर्भाशय का फटना, खून का थक्का फेफड़ों तक पहुंचना और हृदय संबंधी समस्याएं गंभीर स्थिति पैदा कर सकती हैं। इस मामले में इनमें से किसी कारण की पुष्टि अभी नहीं हुई है।