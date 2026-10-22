फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Counseling list for central quota seats at Pithoragarh Medical College released; admissions to begin today

Pithoragarh News: पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में केंद्र कोटे की काउंसलिंग सूची जारी, आज से होंगे प्रवेश

Thu, 22 Oct 2026 11:09 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Thu, 22 Oct 2026 11:09 PM IST
विज्ञापन
Counseling list for central quota seats at Pithoragarh Medical College released; admissions to begin today
पिथौरागढ़। मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ में केंद्र कोटे की रिक्त सीटों पर प्रवेश की उम्मीद बढ़ गई है। केंद्र कोटे की काउंसलिंग की चौथी सूची जारी हुई और विद्यार्थियों को रिक्त सीटें आवंटित हुईं हैं। शुक्रवार यानी आज से केंद्र कोटे की सीटों पर प्रवेश होंगे हालांकि राज्य कोटे में दूसरी काउंसलिंग की सूची जारी होने का इंतजार खत्म नहीं हो सका है और रिक्त सीटों पर प्रवेश अटके हैं।
विज्ञापन

पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 50 सीटों के सापेक्ष 44 सीटों में प्रवेश हुए हैं। केंद्र कोटे की सात के सापेक्ष चार जबकि राज्य कोटे की 43 के सापेक्ष दो सीट रिक्त हैं। कॉलेज प्रबंधन को केंद्र कोटे की रिक्त सीट भरने के लिए चौथी काउंसलिंग जबकि राज्य कोटे की सीटों को भरने के लिए दूसरी काउंसलिंग की सूची जारी होने का इंतजार था। बृहस्पतिवार को केंद्र कोटे की काउंसलिंग की सूची जारी होने के साथ रिक्त सीटें विद्यार्थियों को आवंटित हुईं हैं। ऐसे में कॉलेज प्रबंधन को उम्मीद है कि शुक्रवार को विद्यार्थी केंद्र कोटे की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए पहुंचेंगे। वहीं अब तक राज्य कोटे की दूसरी काउंसलिंग की सूची जारी नहीं हो सकी। ऐसे में कॉलेज प्रबंधन को रिक्त सीटों को भरने और जल्द एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करने के लिए काउंसलिंग सूची जारी होने का इंतजार है।
विज्ञापन

----
27 से होगी पढ़ाई शुरू
पिथौरागढ़। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के मुताबिक, एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करने के लिए 27 अक्तूबर की तिथि तय की गई है। हालांकि यह तभी संभव होगा जब राज्य कोटे की काउंसलिंग की सूची जल्द जारी होगी तो रिक्त सीटों पर प्रवेश पूरे होंगे। यदि काउंसलिंग की सूची समय पर जारी नहीं हुई तो कॉलेज प्रबंधन को पढ़ाई शुरू करने के लिए और इंतजार करना होगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

------------------

मेडिकल कॉलेज में केंद्र कोटे की रिक्त सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग की सूची जारी हुई है। शुक्रवार को विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। राज्य कोटे की काउंसलिंग की सूची जारी होनी है। -डॉ. एके सिंह, प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ़
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें