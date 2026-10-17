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Pithoragarh News: ब्लॉक स्तरीय विज्ञान महोत्सव में बच्चों ने बनाए आकर्षक मॉडल

Sat, 17 Oct 2026 11:46 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sat, 17 Oct 2026 11:46 PM IST
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Children created impressive models at the block-level science festival
लोहाघाट (चंपावत)। जीआईसी लोहाघाट में ब्लॉक स्तरीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में छात्र-छात्राओं ने विभिन्न विषयों पर विज्ञान मॉडल प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा दिखाई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य घनश्याम भट्ट की अध्यक्षता में हुआ। मुख्य अतिथि केंद्रीय विद्यालय के सेवानिवृत्त प्राचार्य बीडी ओली ने महोत्सव का शुभारंभ किया।
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ब्लॉक विज्ञान समन्वयक नवीन पांडेय और श्याम दत्त चौबे ने महोत्सव के उद्देश्यों और गतिविधियों की जानकारी दी। जूनियर वर्ग में होली विजडम के तेजस मुरारी प्रथम, दिव्यांश बिष्ट द्वितीय और ओकलैंड पब्लिक स्कूल की दिव्या पांडेय तृतीय रहीं। सीनियर वर्ग में जीजीआईसी की भूमिका पांडेय, ओकलैंड पब्लिक स्कूल के मोहित पांडेय और होली विजडम के अनिमेश जोशी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। विज्ञान ड्रामा प्रतियोगिता में राजीव नवोदय विद्यालय प्रथम, जीआईसी द्वितीय और उच्च प्राथमिक विद्यालय पऊ तृतीय रहा। बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में प्रियांशु पांडेय, हिमांशु कुमार, पारस विश्वकर्मा, सचिन कुमार, प्रभात चंद, मयंक भट्ट, संदीप राम, गणेश सिंह, कमल राम, नेंसी विश्वकर्मा, दीपांशु भंडारी और दीपांशु चंद्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में प्रकाश चंद्र सिंह बोहरा, प्रदीप जोशी, विजय जोशी, प्रीति तिवारी और बबीता बिष्ट निर्णायक रहे।
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