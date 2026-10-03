Pithoragarh News: एक माह के भीतर खुलेगी बैंक शाखा, डीएम के भरोसे के बाद धरना स्थगित

विज्ञापन

यह धरना तल्ला पाल बिलौन समिति और सूखीढांग-बृजनगर समिति के संयोजक शंकर जोशी के नेतृत्व में हुआ। ग्राम पंचायत जौल के प्रधान प्रतिनिधि किशन सिंह बोहरा ने इसकी अध्यक्षता की। प्रदर्शनकारियों ने बृजनगर में तत्काल बैंक शाखा खोलने की मांग उठाई। समिति संयोजक जोशी ने जिलाधिकारी मनीष कुमार से फोन पर बात की। जिलाधिकारी ने एक माह के भीतर बैंक शाखा खुलवाने का भरोसा दिया। इसके बाद समिति ने 31 अक्तूबर तक का समय देते हुए अपना आंदोलन रोक दिया।धरने में धूरा बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति के अध्यक्ष महेश चंद्र चौड़ाकोटी, पूर्व कनिष्ठ उप प्रमुख प्रकाश चंद्र चौड़ाकोटी, धूरा के पूर्व प्रधान कमल किशोर, सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र जोशी, मथियाबांज के प्रधान संदीप जोशी आदि थे।