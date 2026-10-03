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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Bank branch to open within a month; sit-in protest called off following DM's assurance

Pithoragarh News: एक माह के भीतर खुलेगी बैंक शाखा, डीएम के भरोसे के बाद धरना स्थगित

Sat, 03 Oct 2026 11:52 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sat, 03 Oct 2026 11:52 PM IST
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Bank branch to open within a month; sit-in protest called off following DM's assurance
टनकपुर। सूखीढांग के बृजनगर में सहकारी बैंक की शाखा और एटीएम खोलने की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने शुक्रवार को धरना दिया। जिलाधिकारी के एक माह के भीतर बैंक शाखा खुलवाने के आश्वासन के बाद धरना स्थगित कर दिया गया।
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यह धरना तल्ला पाल बिलौन समिति और सूखीढांग-बृजनगर समिति के संयोजक शंकर जोशी के नेतृत्व में हुआ। ग्राम पंचायत जौल के प्रधान प्रतिनिधि किशन सिंह बोहरा ने इसकी अध्यक्षता की। प्रदर्शनकारियों ने बृजनगर में तत्काल बैंक शाखा खोलने की मांग उठाई। समिति संयोजक जोशी ने जिलाधिकारी मनीष कुमार से फोन पर बात की। जिलाधिकारी ने एक माह के भीतर बैंक शाखा खुलवाने का भरोसा दिया। इसके बाद समिति ने 31 अक्तूबर तक का समय देते हुए अपना आंदोलन रोक दिया।
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धरने में धूरा बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति के अध्यक्ष महेश चंद्र चौड़ाकोटी, पूर्व कनिष्ठ उप प्रमुख प्रकाश चंद्र चौड़ाकोटी, धूरा के पूर्व प्रधान कमल किशोर, सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र जोशी, मथियाबांज के प्रधान संदीप जोशी आदि थे।
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