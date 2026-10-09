फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Bad weather affects air services in Pithoragarh

पिथौरागढ़ में खराब मौसम से हवाई सेवाएं प्रभावित: हेलिकॉप्टर सेवा ठप, इस रूट पर ही विमान उड़ सका

Fri, 09 Oct 2026 07:17 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, पिथौरागढ़
अमर उजाला नेटवर्क, पिथौरागढ़ Published by: Heera Updated Fri, 09 Oct 2026 07:17 PM IST
सार

पिथौरागढ़ में खराब मौसम के कारण हवाई सेवाएं बाधित रहीं। हेलिकॉप्टर सेवा का संचालन ठप रहा, जबकि पिथौरागढ़-दिल्ली रूट पर ही विमान उड़ सका। दिल्ली और देहरादून दोनों सेक्टरों की उड़ानें प्रभावित हुईं।

विज्ञापन
Bad weather affects air services in Pithoragarh
सांकेतिक तस्वीर।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

 

विज्ञापन

खराब मौसम का असर पिथौरागढ़ की हवाई सेवाओं पर लगातार पड़ रहा है जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को भी मौसम खराब रहने के कारण हेलिकॉप्टर सेवा का संचालन ठप रहा जबकि पिथौरागढ़-देहरादून विमान सेवा को भी अचानक रद्द करना पड़ा। इस सप्ताह मौसम की बेरुखी के चलते दिल्ली और देहरादून दोनों सेक्टरों की उड़ानें प्रभावित हुई हैं हालांकि शुक्रवार को केवल पिथौरागढ़-दिल्ली रूट पर ही विमान सेवा सुचारु रूप से संचालित हो सकी।

इस हफ्ते तीन दिन हेली सेवा में पड़ा खलल
मौसम के बिगड़े मिजाज से शुक्रवार को हल्द्वानी-पिथौरागढ़-मुनस्यारी और अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ के बीच हेलिकॉप्टर सेवा भी ठप रही। हालांकि एक दिन पूर्व बृहस्पतिवार को मौसम का साथ मिलने पर हेली और विमान सेवा सभी रूटों पर तय शेड्यूल के अनुसार चलीं, लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत में भी खराब मौसम दो दिन हेलिकॉप्टर सेवा के संचालन में बाधा बना रहा।

विज्ञापन

जाड़ों में विमान सेवा के शेड्यूल में हो सकता है बदलाव
जाड़ों में हवाई सेवाओं के शेड्यूल में बदलाव हो सकता है। अभी हवाई सेवाओं का विंटर शेड्यूल नहीं आया है, परंतु संभावना जताई जा रही है कि शेड्यूल आने पर खासकर विमान सेवा के संचालन में बदलाव हो सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

मौसम में खराबी के चलते हवाई सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। विमान सेवा के वर्तमान शेड्यूल में फिलहाल 25-28 अक्तूबर तक कोई बदलाव नहीं है। उम्मीद है कि विंटर शेड्यूल एक हफ्ते के भीतर मिलेगा। -संदीप यादव, निदेशक, नैनीसैनी एयरपोर्ट, पिथौरागढ़

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed