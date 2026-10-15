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Pithoragarh News: कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े, शिकायतों का प्रभावी निवारण हो

Thu, 15 Oct 2026 11:12 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Thu, 15 Oct 2026 11:12 PM IST
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Avoid the need to make repeated rounds of offices; ensure effective resolution of complaints
टनकपुर (चंपावत)। डीएम मनीष कुमार ने तहसील में राजस्व कार्यों और जन समस्याओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शिकायतों का समय से प्रभारी निस्तारण किया जाए। आम जनता को कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े।
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बृहस्पतिवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी, अध्यक्ष राजस्व परिषद, मुख्य सचिव और आयुक्त कुमाऊं मंडल के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में डीएम ने राजस्व कार्यालयों की कार्यशैली को और अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से तहसील का भ्रमण और निरीक्षण किया गया। उन्होंने राजस्व बोर्ड के दिशा-निर्देशों का गहनता से अनुपालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने वाद निस्तारण की प्रगति की समीक्षा की गई और लंबित आरसी के मामलों की स्थिति का जायजा लिया। डीएम ने स्थानीय नागरिकों से वार्ता कर उनकी व्यापक जनहित से जुड़ी समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों को समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम प्रमोद कुमार, तहसीलदार पिंकी आर्य आदि मौजूद रहे।
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