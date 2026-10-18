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राज्य में पारदर्शिता से चलाया जा रहा अतिक्रमण विरोधी अभियान : धामी

Sun, 18 Oct 2026 11:13 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sun, 18 Oct 2026 11:13 PM IST
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Anti-establishment campaign being orchestrated from within the state: Dhami
बनबसा (चंपावत)। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य को देवभूमि के साथ ही सैन्यभूमि बताया। कहा कि राज्य सरकार देश रक्षा में समर्पित वीर सैनिकों, उनके परिजनों के हितों और कल्याण के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। सरकारी और सार्वजनिक जमीनों पर हुए अतिक्रमणों और कब्जों के खिलाफ पारदर्शी अभियान चलाया गया है। सैकड़ों एकड़ सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में पारित नकल विरोधी कानून लागू होने से 33000 से अधिक मेधावी, योग्य युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। राज्य में विकास की गति को बल मिला है जो निरंतर चलेगी।
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