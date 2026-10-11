Pithoragarh News: राज्य स्तरीय बैडमिंटन में अंकिता को स्वर्ण

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महिला ओपन वर्ग के एकल मुकाबले के फाइनल में अंकिता महर ने शानदार खेल दिखाते हुए स्वर्ण पदक जीता। वहीं युगल मुकाबले में श्रेयांशी गोस्वामी और साक्षी राणा की जोड़ी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर कांस्य पदक हासिल किया। विज्ञापन

खिलाड़ियों की इस गौरवशाली उपलब्धि पर डीएम मनीष कुमार, जिला युवा कल्याण अधिकारी जसवंत सिंह खड़ायत और जिला क्रीड़ाधिकारी बबीता बिष्ट सहित अन्य अधिकारियों ने उन्हें बधाई दी है। महिला ओपन वर्ग के एकल मुकाबले के फाइनल में अंकिता महर ने शानदार खेल दिखाते हुए स्वर्ण पदक जीता। वहीं युगल मुकाबले में श्रेयांशी गोस्वामी और साक्षी राणा की जोड़ी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर कांस्य पदक हासिल किया।खिलाड़ियों की इस गौरवशाली उपलब्धि पर डीएम मनीष कुमार, जिला युवा कल्याण अधिकारी जसवंत सिंह खड़ायत और जिला क्रीड़ाधिकारी बबीता बिष्ट सहित अन्य अधिकारियों ने उन्हें बधाई दी है।

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चंपावत। युवा कल्याण व प्रांतीय रक्षक दल विभाग की ओर से देहरादून में आठ से 10 अक्तूबर तक आयोजित राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में बालिकाओं ने बेहतरीन प्रदर्शन कर दो पदक अपने नाम किए।