अलर्ट: त्योहारों के लिए अग्निशमन टीम ने किया प्रतिष्ठानों का निरीक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sat, 17 Oct 2026 11:48 PM IST
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लोहाघाट/चंपावत। आगामी त्योहारों के मद्देनजर अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए अग्निशमन विभाग ने मीना बाजार क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा निरीक्षण अभियान चलाया। अग्निशमन अधिकारी हंसदास सागर के निर्देश पर फायर टीम ने कपड़े, कॉस्मेटिक्स, बर्तन, जनरल स्टोर, गोदाम, होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी और बैंक समेत विभिन्न प्रतिष्ठानों का फायर रिस्क निरीक्षण व ऑडिट किया। इस दौरान प्रतिष्ठानों में उपलब्ध अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। टीम ने व्यापारियों को विद्युत वायरिंग दुरुस्त रखने, प्रतिष्ठान बंद करने से पहले मेन स्विच बंद करने, ज्वलनशील और विस्फोटक पदार्थों के भंडारण और उपयोग में सुरक्षा नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। पूजा कक्ष समेत अन्य संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने की अपील भी की गई।
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पूर्णागिरि मेला क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा का निरीक्षण
पूर्णागिरि (चंपावत)। पूर्णागिरि मेले को देखते हुए अग्निशमन विभाग ने मेला क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी टनकपुर के निर्देश पर प्रभारी अग्निशमन अधिकारी अमर सिंह अधिकारी के नेतृत्व में अग्निशमन टीम ने होटल, धर्मशालाओं, ढाबों और प्रसाद की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने प्रतिष्ठानों में उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों की जांच की और दुकान संचालकों को उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण दिया। संचालकों को पर्याप्त मात्रा में पानी और रेत उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए।
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पूर्णागिरि मेला क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा का निरीक्षण
पूर्णागिरि (चंपावत)। पूर्णागिरि मेले को देखते हुए अग्निशमन विभाग ने मेला क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी टनकपुर के निर्देश पर प्रभारी अग्निशमन अधिकारी अमर सिंह अधिकारी के नेतृत्व में अग्निशमन टीम ने होटल, धर्मशालाओं, ढाबों और प्रसाद की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने प्रतिष्ठानों में उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों की जांच की और दुकान संचालकों को उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण दिया। संचालकों को पर्याप्त मात्रा में पानी और रेत उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए।
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