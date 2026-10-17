फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Admission process for vacant MBBS seats at Pithoragarh Medical College deferred

Pithoragarh News: पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया स्थगित

Sat, 17 Oct 2026 11:43 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sat, 17 Oct 2026 11:43 PM IST
विज्ञापन
Admission process for vacant MBBS seats at Pithoragarh Medical College deferred
पिथौरागढ़। मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ में एमबीबीएस की रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया को कुछ दिनों के लिए स्थगित किया गया है। दरअसल, राज्य कोटे की दूसरी और केंद्र कोटे की चौथी काउंसलिंग की सूची जारी नहीं होने से प्रवेश प्रक्रिया को स्थगित किया गया है।
विज्ञापन

मेडिकल कॉलेज में 27 अक्तूबर से एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू होगी। मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 50 सीटों के सापेक्ष अब तक 44 सीटों पर प्रवेश हो चुके हैं। छह सीट रिक्त चल रही है। एमबीबीएस की 50 सीट में सात केंद्र तो 43 राज्य कोटे की हैं। केंद्र की तीन और राज्य कोटे की 41 सीटों पर विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। अब दोनों कोटे की रिक्त सीटें भरने के लिए कॉलेज मॉप-अप राउंड के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश देगा। केंद्र कोटे की चौथी काउंसलिंग सूची 19 अक्तूबर और राज्य कोटे की सूची तीन-चार दिन के भीतर जारी होगी। 26 अक्तूबर तक विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।
विज्ञापन

...........
मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के राज्य और केंद्र कोटे की सूची जारी होते ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। सभी सीटों में प्रवेश होने की उम्मीद है।
- डॉ.एके सिंह, प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed