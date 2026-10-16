फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   A special camp for farmer registration will be held today in Jaul

Pithoragarh News: फार्मर रजिस्ट्री के लिए आज जौल में लगेगा विशेष शिविर

Fri, 16 Oct 2026 11:49 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Fri, 16 Oct 2026 11:49 PM IST
विज्ञापन
A special camp for farmer registration will be held today in Jaul
चंपावत। तहसील पूर्णागिरि क्षेत्र में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के शेष लाभार्थियों की फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए 17 अक्तूबर को पंचायत घर जौल में विशेष शिविर लगाया जाएगा। एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि शिविर सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक चलेगा। सहायक कृषि अधिकारी, उद्यान निरीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और कोटकेन्द्री, सूखीढांग, बुड़म के राजस्व उपनिरीक्षकों को आवश्यक अभिलेखों के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने शेष लाभार्थियों से शिविर में पहुंचकर फार्मर रजिस्ट्री कराने की अपील की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed