Pithoragarh News: फार्मर रजिस्ट्री के लिए आज जौल में लगेगा विशेष शिविर

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चंपावत। तहसील पूर्णागिरि क्षेत्र में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के शेष लाभार्थियों की फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए 17 अक्तूबर को पंचायत घर जौल में विशेष शिविर लगाया जाएगा। एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि शिविर सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक चलेगा। सहायक कृषि अधिकारी, उद्यान निरीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और कोटकेन्द्री, सूखीढांग, बुड़म के राजस्व उपनिरीक्षकों को आवश्यक अभिलेखों के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने शेष लाभार्थियों से शिविर में पहुंचकर फार्मर रजिस्ट्री कराने की अपील की है।