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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   A community feast (bhandara) will be held at the Galchauda Baba temple on Dussehra

Pithoragarh News: दशहरा पर गलचौड़ा बाबा मंदिर में होगा भंडारा

Sun, 18 Oct 2026 11:19 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sun, 18 Oct 2026 11:19 PM IST
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A community feast (bhandara) will be held at the Galchauda Baba temple on Dussehra
लोहाघाट (चंपावत)। गलचौड़ा बाबा मंदिर समिति की बैठक अध्यक्ष गौरव जोशी की अध्यक्षता में हुई जिसमें दशहरा पर्व पर भंडारा आयोजित करने का निर्णय लिया गया। पदाधिकारियों ने तैयारियों पर चर्चा की। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि योगेश ओली ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी दशहरा महोत्सव पर मंदिर में भंडारा होगा और समिति के सदस्य तैयारियों में जुटे हैं। यहां विवेक ओली, हिमांशु ओली, नवल चतुर्वेदी, मोहन सगटा, विनोद जुकरिया, विजय गहतोड़ी, श्याम पांडेय आदि थे।
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