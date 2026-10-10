फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   26th Maa Durga Festival begins today

Pithoragarh News: 26वां मां दुर्गा महोत्सव आज से

Sat, 10 Oct 2026 11:01 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sat, 10 Oct 2026 11:01 PM IST
विज्ञापन
26th Maa Durga Festival begins today
लोहाघाट(चंपावत)। 26वां मां दुर्गा महोत्सव 11 अक्तूबर से शुरू होगा। विधायक खुशाल सिंह अधिकारी अपराह्न तीन बजे इसका उद्घाटन करेंगे। मां दुर्गा सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास समिति यह आयोजन कर रही है। महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। समिति के अध्यक्ष राजू सार्की और कार्यकारी अध्यक्ष शेखर गोरखा ने बताया कि महोत्सव में खेल-कूद, शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसका मुख्य आकर्षण 19 अक्तूबर को विशाल मां दुर्गा पूजन रहेगा। महोत्सव को सफल बनाने में कोषाध्यक्ष शिवम सार्की, उपाध्यक्ष सचिन गोरखा, सचिव पवन बहादुर, अजय गोरखा, संजय थापा, सुमित सार्की, शरद सार्की आदि निभा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed