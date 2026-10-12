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Pauri News: सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल को भेंट किया वाटर कूलर

Mon, 12 Oct 2026 07:24 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Mon, 12 Oct 2026 07:24 PM IST
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Water cooler gifted to Saraswati Vidya Mandir School.
श्रीनगर। शहर के व्यवसायी संजीव अग्रवाल ने अपने पिता स्व. सुरेश चंद्र अग्रवाल और माता स्व. रमा अग्रवाल की स्मृति में सरस्वती विद्या मंदिर हाईस्कूल श्रीनगर को वाटर कूलर भेंट किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. मुकेश चंद्र मैठाणी ने स्कूल को वाटर कूलर प्रदान करने के लिए संजीव अग्रवाल व उनकी पत्नी भावना अग्रवाल का विद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विद्यालय के छात्रों को इससे सुविधा भी मिलेगी। विद्यालय शिक्षकों के साथ ही सुजीत अग्रवाल, प्रभात पाण्डेय भी इस अवसर पर मौजूद रहे।---संवाद
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