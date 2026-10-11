Pauri News: विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता और अनुशासन को सराहा
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Sun, 11 Oct 2026 07:11 PM IST
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श्रीनगर। पीएमश्री राइंका डांगचौरा में दो दिवसीय नामिका निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। निरीक्षण दल प्रभारी आनंद सिंह खाती के नेतृत्व में टीम ने कक्षा शिक्षण, शैक्षणिक गतिविधियों, कार्यालय व्यवस्थाओं और पीएमश्री योजना के अंतर्गत संचालित कार्यों का गहन निरीक्षण किया।
नामिका निरीक्षण में छात्रों ने प्रार्थना सभा, योग, समूहगान, बैंड प्रदर्शन, एनसीसी परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आकर्षक प्रस्तुतियां दीं। निरीक्षण दल ने विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता, अनुशासन, छात्रों की प्रतिभा और शिक्षकों की टीम भावना की सराहना भी की। दल के सदस्यों ने कहा कि विद्यालय में देखने को मिली सकारात्मक गतिविधियों और सामूहिक प्रयासों से अन्य विद्यालयों को भी प्रेरणा मिलेगी। प्रधानाचार्य चंडी प्रसाद देवली ने अतिथियों का स्वागत करते हुए निरीक्षण दल में शामिल सदस्यों का आभार व्यक्त किया।
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नामिका निरीक्षण में छात्रों ने प्रार्थना सभा, योग, समूहगान, बैंड प्रदर्शन, एनसीसी परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आकर्षक प्रस्तुतियां दीं। निरीक्षण दल ने विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता, अनुशासन, छात्रों की प्रतिभा और शिक्षकों की टीम भावना की सराहना भी की। दल के सदस्यों ने कहा कि विद्यालय में देखने को मिली सकारात्मक गतिविधियों और सामूहिक प्रयासों से अन्य विद्यालयों को भी प्रेरणा मिलेगी। प्रधानाचार्य चंडी प्रसाद देवली ने अतिथियों का स्वागत करते हुए निरीक्षण दल में शामिल सदस्यों का आभार व्यक्त किया।
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