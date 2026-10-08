Pauri News: ऊंची कूद में सोनिका और चक्का फेंक में आर्यन अव्वल

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रांसी स्टेडियम में आयोजित चक्का फेंक सीनियर बालक वर्ग में आर्यन प्रथम, उज्ज्वल रावत द्वितीय, विकास तृतीय रहे। बालिका वर्ग में सुहानी प्रथम, मनीषा द्वितीय और इशिका तृतीय रहीं। जूनियर बालक वर्ग में विवेक ने पहला, दीपक ने दूसरा और अंशुल ने तीसरा स्थान पाया। जूनियर बालिका में श्रेया प्रथम, स्मृति द्वितीय और आरुषि तृतीय रहीं। सब जूनियर बालिका में रश्मि प्रथम व मानवी द्वितीय और राधिका तृतीय रहीं। सब जूनियर बालक में दिव्यांशु ने पहला, प्रिंस रावत ने दूसरा और दीपांशु नेगी ने तीसरा स्थान पाया।400 मी. की दौड़ में सीनियर बालिका वर्ग में प्रिया प्रथम, खुशी द्वितीय व आरती तृतीय रहीं। 1500 मी. में छवि ने पहला, संजना ने दूसरा व अंजलि ने तीसरा स्थान पाया। सब जूनियर बालिका 600 मी. में सोनल प्रथम, सोनाक्षी द्वितीय और कनिष्का तृतीय रहीं। बालक वर्ग में सचिन प्रथम, शौर्य नेगी द्वितीय व प्रांजल नेगी तृतीय रहे। चार किमी बालिका वर्ग की क्रॉस कंट्री दौड़ में खुशी ने पहला, अनुष्का ने दूसरा और जाह्नवी ने तीसरा स्थान पाया।गोला फेंक सीनियर बालिका वर्ग में इशिका प्रथम, अंशिका द्वितीय और मोनिका तृतीय रहीं। सब जूनियर बालिका में रश्मि प्रथम, पिया द्वितीय और मानवी तृतीय रहीं। बालक वर्ग में दिव्यांशु प्रथम, सचिन द्वितीय और दीपांशु रावत तृतीय रहे। सब जूनियर बालिका लंबी कूद में कोमल प्रथम, अनीषा द्वितीय और महक तृतीय रहीं। बालक वर्ग में विवेक ने पहला, सचिन ने दूसरा और रक्षित नेगी ने तीसरा स्थान पाया।